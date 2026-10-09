Словакия и Россия возвращают военных атташе после четырёхлетнего перерыва. Словацкое Минобороны подтвердило отправку двух офицеров в Москву, сообщает Польское агентство печати (PAP) в материале, опубликованном 9 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Искандер" прилетел в пыточную в Киеве": Всё превратилось в полыхающие руины. Первые кадры. АЭС почти обесточены. Ликвидирован депутат
- НАТОвцы на Украине, часть ДНР под Киевом: Путин согласился на мир весной 2027 года и перемирие до Нового года
- Трамп достал последнее оружие: демократы перехватывают власть в США, разгромив республиканцев на промежуточных выборах
Свежие комментарии
- «Пора воевать без...
- Украина впервые у...
- Украина впервые у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым