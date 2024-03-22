Испытание временем: как возникли полиэстеры и что из них производят

﻿﻿Макросъемка полимеров Что общего между пластиковыми бутылками, искусственной зеленью и яркими футболками? Дело в том, что в составе этих предметов с большой долей вероятности присутствует полиэстер, или полиэстер (полимерное соединение, состоящее из органических «кирпичиков»), эфир.