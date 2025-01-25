SHOT: в Подмосковье похоронили лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова

Лидера чеховской ОПГ, бывшего совладельца хоккейного клуба «Витязь» Николая Павлинова похоронили в Подмосковье, к месту прощания выстроилась очередь из сотни машин, они заняли два ряда дороги к храму Рождества Богородицы в селе Талеж, пишет Telegram-канал Shot.