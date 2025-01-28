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Посол Украины в США назвала вбросом план урегулирования конфликта за 100 дней

План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней является вбросом. Так посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвала обсуждавшийся в прессе план, который якобы разработала администрация президента США Дональда Трампа.

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