План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней является вбросом. Так посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвала обсуждавшийся в прессе план, который якобы разработала администрация президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии