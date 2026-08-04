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Жители Сеуты требуют отставки правительства Испании из-за нашествия мигрантов

Жители Сеуты требуют отставки правительства Испании из-за нашествия мигрантов

REUTERS/Pedro Nunes В Мадриде прошло экстренное заседание европейских министров внутренних дел. На повестке – крупнейший за последние годы миграционный кризис, который испытывает на прочность отношения внутри Евросоюза.

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