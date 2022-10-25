Добрый Мир
Мобилизованные совершенствуют навыки управления БТР-82А под Калининградом

wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Сформированные из мобилизованных экипажи бронетранспортеров БТР-82А совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин на полигоне в Калининградской области.

