Ротенберг о зависимости его будущего от Кубка Гагарина: «Рано говорить о будущем. Не надо посыпать голову пеплом, при мне СКА и 0-3 горел – и выигрывал серию»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:6) высказался о будущем. – Зависит ли ваше будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина? – Рано еще говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас.