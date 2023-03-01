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Ротенберг о зависимости его будущего от Кубка Гагарина: «Рано говорить о будущем. Не надо посыпать голову пеплом, при мне СКА и 0-3 горел – и выигрывал серию»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:6) высказался о будущем. – Зависит ли ваше будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина? – Рано еще говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас.

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