Современные системы обмена информации на поле боя — заменит ли глобальная сеть классическую армейскую связь Алексей Михайлов Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press Работа StarLink на Украине возобновилась в полном объеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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