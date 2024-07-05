Новые смерти: в омских водоемах утонули еще двое. Жертвами купания в этом сезоне стали более10 человек.
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Новые смерти: в омских водоемах утонули еще двое. Жертвами купания в этом сезоне стали более10 человек.