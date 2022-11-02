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Экипажи Су-34 ВКС России продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции

Экипажи Су-34 ВКС России продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования и выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России и союзных сил.

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