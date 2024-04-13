В Свердловской области запретили ловить рыбу

С началом апреля в Свердловской области вступил в силу полный запрет на вылов рыбы. Это решение было принято в рамках защиты активного нереста рыбы, который происходит с апреля по июнь на территории региона.
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