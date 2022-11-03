Рогов сообщил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Украина готовила с весны

На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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