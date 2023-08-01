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Димитрис Итудис вступил в перепалку на парковке, в ходе которой нелестно отозвался о Турции (Михалис Стефану)

Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис попал в неприятную ситуацию в Турции. Согласно сообщению инсайдера Михалиса Стефану, Итудис вступил в перепалку на парковке с человеком, который, предположительно, является его соседом.

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