Магнитола Omoda C5: что известно о новинке

Отзывы о мультимедийной системе Chery Omoda C5 достаточно противоречивые. Некоторые считают её весьма функциональной и качественной, а отдельные автовладельцы жалуются на качество звука и ограниченность настроек.
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