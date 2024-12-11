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Врач Насыртдинова раскрыла, на какие болезни указывает сильная потливость

Врач Насыртдинова раскрыла, на какие болезни указывает сильная потливость

Сильная потливость может быть одним из симптомов опасных заболеваний.Сильное потоотделение может свидетельствовать о наличии разных заболеваний, предупреждает главный внештатный специалист-эндокринолог минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

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