Врач Насыртдинова раскрыла, на какие болезни указывает сильная потливость

Сильная потливость может быть одним из симптомов опасных заболеваний.Сильное потоотделение может свидетельствовать о наличии разных заболеваний, предупреждает главный внештатный специалист-эндокринолог минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.
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