Кишинев шантажирует Москву судьбой Приднестровья

Россия продолжает снабжать Приднестровье газом посредством украинского транзита. Если же поставки голубого топлива в анклав прекратятся, молдавские власти могут принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса в непризнанной республике.
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