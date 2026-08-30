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Снятие неугодных кандидатов от КПРФ поставлено на поток

Снятие неугодных кандидатов от КПРФ поставлено на поток

В разных регионах России выборы продолжают вызывать слишком активную активность кандидатов от КПРФ. Вслед за лидером коммунистической фракции в Заксобрании Ленобласти Иваном Апостолевским и депутатом Госдумы от Самары Михаилом Матвеевым слетели с дистанции секретарь Саратовского обкома Николай Бондаренко и депутат Заксобрания Алтайского края Людмила Клюшникова.

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