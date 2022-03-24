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«Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди. Жена научилась борщ готовить». Попов – сочинским студентам

Хавбек «Сочи» Ивелин Попов рассказал, почему ему нравится жить в России. Болгарин поделился мнением во время встречи со студентами Сочинского госуниверситета.

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