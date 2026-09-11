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5 овощей, которые можно давать кошкам и собакам, назвала ветеринар Лисичкина

5 овощей, которые можно давать кошкам и собакам, назвала ветеринар Лисичкина

Человеческому организму необходимы кабачки, помидоры, морковь и капуста. Но нужны ли они домашним животным? И чем можно угостить питомца, чтобы потом не ехать в ветклинику? Разбираемся с экспертом.

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