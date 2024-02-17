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Маск согласился, что переговорам по Украине мешают действия США и ЕС

Маск согласился, что переговорам по Украине мешают действия США и ЕС

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в пятницу, 16 февраля, согласился с мнением, что финансирование Украины со стороны США и Евросоюза является единственной преградой для начала мирных переговоров.

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