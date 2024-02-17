Маск согласился, что переговорам по Украине мешают действия США и ЕС

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в пятницу, 16 февраля, согласился с мнением, что финансирование Украины со стороны США и Евросоюза является единственной преградой для начала мирных переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии