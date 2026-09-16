Ценой собственной экономики: какой курс продолжает Брюссель

Такие инциденты прекрасно вписываются в масштабную военную повестку всей Европы. Даже на фоне экономических проблем и растущего недовольства избирателей Брюссель не собирается сворачивать с прежнего курса.
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