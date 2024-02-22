Мужчины заканчиваются: Украина начала негласную мобилизацию женщин

ВСУ мобилизует женщин, потому что мужчин уже не хватает. Об этом сообщает издание France info. В публикации отмечается, что в лесах под Киевом инструкторы уже ведут негласную подготовку женских батальонов.
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