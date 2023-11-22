Си Цзиньпин: Китай готов углублять двусторонние отношения с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности глубокого сотрудничества с Россией. В материале, опубликованном на сайте Госдумы, отмечается, что 22 ноября Си Цзиньпин выступил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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