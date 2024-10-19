Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала полоумными матерей, промывающих нос маленьким детям.
Малышева назвала полоумными промывающих нос детям матерей
Комментарии
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Александр Маркитанов
малышева сама-то в полном уме?
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16 час.
М
ММ
"Медик предостерегла родителей от промывания носа маленькому ребенку. По словам врача, у детей до трех лет необходимо отсасывать содержимое носа с помощью специального прибора."- что не так? Врач права!! Нальете в ухо через нос, получите гнойный отит и мешок последствий.
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6 час.
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