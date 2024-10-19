Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Соколова
    Почему ? Потому что у старого денег уже больше, а еб*т старый уже меньше.Психоаналитик рас...
  • Serte Verte
    Как пришло так и уйдет, это просто очередной поднятый визг, для отвлечения от чего -то другого. И с чего вдруг все сч...Продажи товаров д...
  • Леонид Руси
    Молодой ещё учить... ветеранов борьбы с силами тьмы... А может молодая... К тому же не русская... У меня 100 процентн...Продажи товаров д...

Малышева назвала полоумными промывающих нос детям матерей

Малышева назвала полоумными промывающих нос детям матерей

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала полоумными матерей, промывающих нос маленьким детям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
малышева сама-то в полном уме?
Ответить
16 час.
М
ММ
&quot;Медик предостерегла родителей от промывания носа маленькому ребенку. По словам врача, у детей до трех лет необходимо отсасывать содержимое носа с помощью специального прибора.&quot;- что не так? Врач права!! Нальете в ухо через нос, получите гнойный отит и мешок последствий.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх