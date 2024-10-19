Малышева назвала полоумными промывающих нос детям матерей

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ММ

"Медик предостерегла родителей от промывания носа маленькому ребенку. По словам врача, у детей до трех лет необходимо отсасывать содержимое носа с помощью специального прибора."- что не так? Врач права!! Нальете в ухо через нос, получите гнойный отит и мешок последствий.