Трудно быть содержанкой?

Безусловно, Запад хотел бы в эти дни пить игристое за свою безоговорочную победу на Украине. Ведь больше двух сотен миллиардов вбухано в эту бездонную бочку с тем, чтобы её гремящей массой «нанести России поражение на поле боя».
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