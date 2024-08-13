Противник продолжает расширять контролируемую территорию, нанося рейдовые удары. Ночью поступили сообщения о наступлении вражеской пехоты на трех боевых машинах на наши позиции в районе населенного пункта Снагость.
Курская область! Ситуация на утро 13 августа: враг стремится к Льгову и Курчатову, неясность в Снагости и Судже
Комментарии
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евгений черкашин
Всё , кончилась сказка про какой то братский народ. Эта мразь нам враги и войну с этой мразью надо вести как с врагами. Бомбить всё подряд. Хотят жить пусть бегут к своим братьям америкашкам и пидропейцам, их там ждут с пирогами. Нечего этой блевотине делать на русской земле. А это быдло , которое припёрлось в Курскую область , ещё не поняли , что их послали на убой. Назад сбегут единицы, кому очень повезёт. Ещё немного эйфории и начнётся вой, нас бросили, нас обманули, мы попали в ад. Ребята, просьба, в плен не берите , они должны здохнуть.
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18 час.
Андрей Павлов
Слушай, урод, ну чего ты лезешь сюда со своей рекламой? Дуй на порносайты.
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17 час.
Андрей Павлов
Интересное кино. Мы все уничтожаем и уничтожаем технику и живую силу, а они все продвигаются и продвигаются. Парадокс, обусловленный хорошей логистикой. Украм нашему руководству надо благодарность объявить за ее сохранение. Сейчас туда еще РСЗО подведут, и будет Курску счатье.
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17 час.
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