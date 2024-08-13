Курская область! Ситуация на утро 13 августа: враг стремится к Льгову и Курчатову, неясность в Снагости и Судже

евгений черкашин

Всё , кончилась сказка про какой то братский народ. Эта мразь нам враги и войну с этой мразью надо вести как с врагами. Бомбить всё подряд. Хотят жить пусть бегут к своим братьям америкашкам и пидропейцам, их там ждут с пирогами. Нечего этой блевотине делать на русской земле. А это быдло , которое припёрлось в Курскую область , ещё не поняли , что их послали на убой. Назад сбегут единицы, кому очень повезёт. Ещё немного эйфории и начнётся вой, нас бросили, нас обманули, мы попали в ад. Ребята, просьба, в плен не берите , они должны здохнуть.