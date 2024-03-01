ФСБ задержала в Запорожской области передававшего данные о ВС России в СБУ

В пресс-службе УФСБ России по Запорожской области заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в Службу безопасности Украины (СБУ).
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