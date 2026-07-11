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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Ему - 68, а ей всего 22: Почему жена Миронова скрывала свою настоящую любовь всю жизнь

Шоу-бизнес: Ему - 68, а ей всего 22: Почему жена Миронова скрывала свою настоящую любовь всю жизнь

Андрей Миронов всю жизнь вспоминал свой подростковый сон. В 14 лет ему, тогда ещё простому московскому мальчишке, приснилось нечто удивительное: хрупкая, темноволосая девушка с тонкими чертами лица, которую звали Катенькой.

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