Приёмная кампания в Ноябрьский колледж стартует 2 июня

В будущем учебном году примут 455 студентов. На бюджетной основе для выпускников девятых классов доступно обучение по 15 направлениям, включая: сестринское и лечебное дело, преподавание в начальных классах, бурение нефтяных и газовых скважин.
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