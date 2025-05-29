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Приёмная кампания в Ноябрьский колледж стартует 2 июня

Приёмная кампания в Ноябрьский колледж стартует 2 июня

В будущем учебном году примут 455 студентов. На бюджетной основе для выпускников девятых классов доступно обучение по 15 направлениям, включая: сестринское и лечебное дело, преподавание в начальных классах, бурение нефтяных и газовых скважин.

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