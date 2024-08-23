Ливни накрыли Петербург - видео

Непогода пришла в город с юга В Северную столицу пришли обещанные ливни. По словам местных жителей, если на севере города сейчас идет относительно небольшой дождь, то на юге Петербурга осадки уже сильные.
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