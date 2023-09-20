Журнал «Профиль»

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В Баку опровергли информацию об обстреле гражданской колонны на Лачинской дороге

В Баку опровергли информацию об обстреле гражданской колонны на Лачинской дороге

В министерстве обороны Азербайджана назвали дезинформацией публикации в соцсетях об обстреле сопровождаемой миротворцами РФ гражданской колонны на Лачинской дороге (коридор протяженностью 6 км соединяет Нагорный Карабах и Армению – "Профиль").

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