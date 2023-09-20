В Баку опровергли информацию об обстреле гражданской колонны на Лачинской дороге

В министерстве обороны Азербайджана назвали дезинформацией публикации в соцсетях об обстреле сопровождаемой миротворцами РФ гражданской колонны на Лачинской дороге (коридор протяженностью 6 км соединяет Нагорный Карабах и Армению – "Профиль").