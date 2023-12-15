В Гюмри на военной базе ЮВО проведена тренировка по антитеррору

При помощи огня боевых машин и благодаря слаженным действиям военнослужащих члены условного НВФ были ликвидированы в кратчайшие сроки, а территория прилегающая к КПП обследована на наличие самодельных взрывных устройств.
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