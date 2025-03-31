«Химический препарат, не предназначенный для приема внутрь»: 7 трезвых вопросов к водке

Какая доза считается смертельной и как правильно закусывать, если вы все-таки решились выпить Вы всё еще гордитесь тем, что национальный напиток — это всего лишь ректификат с водой? Источник: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов Благодаря Менделееву 31 января считается днем рождения русской водки.