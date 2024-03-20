Школьников заподозрили в убийстве мужчины в саду Сан-Галли в Петербурге

Они били его руками и ногами, после чего скрылись. Правоохранительные органы доставили в отдел полиции двух 15-летних парней, которых заподозрили в зверском убийстве мужчины в саду Сан-Галли в центре Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии