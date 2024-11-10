В центральный аппарат ведомства будет доложено о противоправных действиях иностранного гражданина в Красноярском крае

В социальных сетях сообщается, что в маршрутном автобусе в городе Красноярске иностранный гражданин на просьбу пассажиров оплатить проезд возмутился и начал выражаться нецензурными словами, а также угрожать применением насилия.
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