Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вальядолид», «Атлетик» против «Атлетико», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье

Также в субботу «Атлетик» примет «Атлетико», «Вильярреал» сыграет с «Валенсией» на выезде. В воскресенье «Севилья» примет «Жирону», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет гостевой матч с «Хетафе», а завершится тур матчем «Реал» – «Бетис».