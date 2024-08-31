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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вальядолид», «Атлетик» против «Атлетико», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье

Также в субботу «Атлетик» примет «Атлетико», «Вильярреал» сыграет с «Валенсией» на выезде.  В воскресенье «Севилья» примет «Жирону», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет гостевой матч с «Хетафе», а завершится тур матчем «Реал» – «Бетис».

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