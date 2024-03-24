Мошенники становятся все изощреннее, а интеллект все искусственнее

Попалась сегодня на глаза статья о мошенничестве. В ней написан уже давно всем известный способ мошенничества: когда звонят из полиции и говорят, что ваш родственник попал в беду, а спасти его могут деньги, и срочно! Если звонили ночью или людям в почтенном возрасте, то очень часто схема срабатывала.