Мошенники становятся все изощреннее, а интеллект все искусственнее

Попалась сегодня на глаза статья о мошенничестве. В ней написан уже давно всем известный способ мошенничества: когда звонят из полиции и говорят, что ваш родственник попал в беду, а спасти его могут деньги, и срочно! Если звонили ночью или людям в почтенном возрасте, то очень часто схема срабатывала.
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