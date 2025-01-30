Синтия Ламмис: "Суд должен решить — когда криптовалюта считается ценной бумагой"

Сенатор-республиканка Синтия Ламмис направила свое экспертное заключение в Апелляционный суд США второго округа в поддержку криптобиржи Coinbase в судебном споре с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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