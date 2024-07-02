Третьего не дано: Олигархи России встали за СВО. Запад осознал - крупный бизнес выбрал сторону Кремля

Людмила Лиханова Отвечаю так как предыдущей барышне."При чем тут ваша ирония?! Вот если бы ВАС поставили перед выбором: убраться из России без бабок, да а все ваши бабки на западе заморозили или остаться в России и поделиться, но при этом не стать нищей, то ЧТО бы ВЫ выбрали? Так что думайте прежде чем писать что-то."

Людмила Лиханова Каждый ищет свою выгоду. А т.к. на западе они нужны в качестве ощипанной курицы, то только дурак не согласится остаться в России и поделиться иначе и здесь примут жесткие меры. А так есть возможность жить и жить вполне неплохо. ВЫ бы ЧТО выбрали: быть ощипанным ТАМ или поделиться ЗДЕСЬ и остаться вполне обеспеченным? Так что не смешите. Всегда были, есть и будут богатые и бедные, главное, чтобы богатые четко поняли: Запад из никогда не полюбит и ему не нужны конкуренты. Поэтому где родился там и пригодился. Или...останешься ни с чем и там и тут.