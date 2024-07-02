Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valentina sergeeva
    В Ивановской обла...
  • Валера Полуянов
    Да и пора уж вопрос с оружием решить, то бандитов навезли, у них ножи огнестрел, а у нас дробовик не возьмешь лет пят...В Ивановской обла...
  • Samarium
    В подобной ситуации вполне законный и оправданный поступок...Себя и своих близких следует защищать при нападении беше...В Ивановской обла...

Третьего не дано: Олигархи России встали за СВО. Запад осознал - крупный бизнес выбрал сторону Кремля

Третьего не дано: Олигархи России встали за СВО. Запад осознал - крупный бизнес выбрал сторону Кремля

Фото: Коллаж ИА Новороссия Сегодня 99K прочитали Элиты в России начали готовиться к войне с НАТО, говорят на Западе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Отвечаю так как предыдущей барышне.&quot;При чем тут ваша ирония?! Вот если бы ВАС поставили перед выбором: убраться из России без бабок, да а все ваши бабки на западе заморозили или остаться в России и поделиться, но при этом не стать нищей, то ЧТО бы ВЫ выбрали? Так что думайте прежде чем писать что-то.&quot;
Ответить
9 час.
Людмила Лиханова
Каждый ищет свою выгоду. А т.к. на западе они нужны в качестве ощипанной курицы, то только дурак не согласится остаться в России и поделиться  иначе и здесь примут жесткие меры. А так есть возможность жить и жить вполне неплохо. ВЫ бы ЧТО выбрали: быть ощипанным ТАМ или поделиться ЗДЕСЬ и остаться вполне обеспеченным?  Так что не смешите. Всегда были, есть и будут богатые и бедные, главное, чтобы богатые четко поняли: Запад из никогда не полюбит  и ему не нужны конкуренты. Поэтому где родился там и пригодился. Или...останешься ни с чем и там и тут.
Ответить
9 час.
Людмила Лиханова
Полное раскулачивание это глупость. Это пытались делать во многих странах, но успеха никто не достиг. А вот , пользуясь тем, что олигархам действительно некуда податься т.к. на западе их не ждут : конкуренты не нужны, да и отдавать замороженное не захотят, а в России если соблюдать финансовые законы , делиться то можно остаться вполне обеспеченными людьми и это будет баланс  со временем, может даже как в Саудии и Эмиратах где никто никого не раскулачивает, а просто делится к всеобщей радости.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх