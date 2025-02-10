По мере создания плацдармов на правом берегу Оскола формируется котёл для ВСУ в Харьковской области Армия России расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области.
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По мере создания плацдармов на правом берегу Оскола формируется котёл для ВСУ в Харьковской области Армия России расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области.
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