Китай ценит решение Науру о разрыве "дипломатических отношений" с Тайванем - официальный представитель МИД КНР

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Китай высоко оценивает и приветствует решение правительства Республики Науру признать принцип одного Китая, разорвать так называемые дипломатические отношения с Тайванем и восстановить внешнеполитические связи с Китаем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР.