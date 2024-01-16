Китай ценит решение Науру о разрыве "дипломатических отношений" с Тайванем - официальный представитель МИД КНР

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Китай высоко оценивает и приветствует решение правительства Республики Науру признать принцип одного Китая, разорвать так называемые дипломатические отношения с Тайванем и восстановить внешнеполитические связи с Китаем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР.
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