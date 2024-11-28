Братск чествует легендарного строителя и культурного деятеля Фреда Юсфина

Сегодня Братск вспоминает и чествует легендарного первостроителя Фреда Юсфина в его день рождения. Ему могло бы исполниться 96 лет, и его выдающаяся жизнь оставила неизгладимый след в истории города и «Братскгэсстроя».
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