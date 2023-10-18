Хельмут Марко прокомментировали слухи об ультиматуме Пересу

Хельмут Марко прокомментировали слухи об ультиматуме ПересуGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко высказался об информации в СМИ по поводу ультиматума Серхио Пересу.
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