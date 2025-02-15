Запрет на человеческие имена для животных: законопроект или курьез? Ирина ВальковаНедавнее предложение депутата Брянской областной думы Михаила Иванова о запрете на присвоение домашним животным человеческих имен вызвало волну обсуждений в обществе.
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