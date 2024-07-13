Линзовые компенсаторы — плюсы и минусы

При проектировке системы трубопроводов важно учитывать компенсацию тепловых расширений. Данное явление проявляется даже в том случае, когда температура рабочего вещества в значительной степени не меняется.
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