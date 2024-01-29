Системы «Ладонь» и «Поводырь» сделают отечественные дроны более стабильными

В России все большее внимание уделяется беспилотным технологиям в гражданской и военной сферах. Беспилотники при грамотной организации использования могут быть невероятно эффективным оружием избирательного действия и быть полезными инструментами в … .
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