Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии возмутились решением о допуске россиян к ЧМ

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), в котором возмутились решением организации допустить до чемпионата мира на короткой воде 2025 года российских спортсменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии