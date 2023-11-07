В Турции объяснили причину отказа главы МИД обнять Блинкена

По данным турецких СМИ, сдержанный прием приехавшего в Анкару с официальным визитом госсекретаря США Энтони Блинкена связан с допущенной ранее невежливостью американского дипломата и поддержкой, которую Вашингтон оказывает Тель-Авиву в войне с ХАМАС.