Record 89% Of Americans Say Government Corruption Widespread A record 89% of US adults say government corruption is widespread - which is up 10% from last year, and far above the average 72%-79% between 2010 and 2025, according to a new Gallup poll.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым