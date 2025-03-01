Ялтинская конференция, уникальная лаборатория и защита полуострова в сложных условиях: чем запомнился крымчанам февраль

Открытие уникальной испытательной лаборатории, реконструкция событий 80-летней давности и диктант «Наука во имя Победы» – главные события уходящего месяца в объективах фотокорреспондентов «Крымской газеты».
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